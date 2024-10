Cremlino, ‘linea di Orban indipendente e costruttiva’

agenzia

Peskov commenta denuncia di cospirazione del premier ungherese

MOSCA, 30 OTT – Il Cremlino non ha intenzione di “interferire in tutte queste controversie intraeuropee”, ma ritiene che Viktor Orban persegua una “linea indipendente e costruttiva” in contrapposizione a quella piuttosto miope e talvolta contraddittoria” della diplomazia Ue. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando le affermazioni del premier ungherese che ha denunciato una “cospirazione” di Ursula von der Leyen e di Manfred Weber per far cadere il suo governo. Lo riferisce l’agenzia Tass.

