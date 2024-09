Cremlino, l’operazione in Ucraina continua per proteggerci

agenzia

Dopo gli attacchi di droni della scorsa notte

MOSCA, 10 SET – La Russia deve “continuare l’operazione militare” in Ucraina per “proteggersi”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando i massicci attacchi con droni della notte scorsa su nove regioni russe, tra cui quella di Mosca, dove si registra un morto e diversi feriti. Lo riferisce l’agenzia Tass. Peskov ha affermato che “gli attacchi notturni ad aree residenziali” in Russia non possono essere dettati da necessità militari. Piuttosto, ha aggiunto, mostrano “la vera essenza del regime di Kiev”. “Questi sono nemici”, ha concluso.

