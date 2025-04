Cremlino, ‘negoziati con Usa su cessate fuoco complicati’

agenzia

'La parte russa è aperta al dialogo'

MOSCA, 18 APR – I negoziati tra gli Usa e la Russia per un cessate il fuoco in Ucraina sono “complicati, perché, naturalmente, il tema della risoluzione ucraina non è semplice”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo alle parole del presidente Donald Trump secondo il quale gli Usa si aspettano una risposta in tempi brevi. “La parte russa si sta impegnando per risolvere questo conflitto, per tutelare i propri interessi ed è aperta al dialogo”, ha aggiunto Peskov, citato dall’agenzia Interfax.

