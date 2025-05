Cremlino, niente tregua senza lo stop delle armi a Kiev

agenzia

Peskov: 'Putin fa il possibile per accordo, ma Kiev non pronta'

ROMA, 10 MAG – La precondizione per un accordo che porti alla tregua di 30 giorni tra Russia e Ucraina è lo stop al rifornimento armi a Kiev: lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dimitry Peskov, in una intervista alla Abc. Peskov afferma quindi che è Kiev a non essere pronta per un negoziato, negando che sia Vladimir Putin a frenare: il presidente – sostiene – sta facendo tutto il possibile per risolvere il problema e per raggiungere un accordo di pace”.

