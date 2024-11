Cremlino, ‘per noi decisioni Cpi sono insignificanti’

agenzia

MOSCA, 22 NOV – Per la Russia le decisioni della Corte penale internazionale (Cpi) sono “insignificanti”, e quindi “non c’è motivo di commentarle”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in merito agli ordini di arresto nei confronti del premier israeliano Benyamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant. Lo riferisce Ria Novosti. La Russia non aderisce alla Cpi, che lo scorso anno ha emesso un ordine di arresto per il presidente Vladimir Putin.

