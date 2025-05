Cremlino, ‘processo di pace complesso, c’è bisogno di tempo’

agenzia

'Lavoriamo alla soluzione delle cause di fondo del conflitto'

MOSCA, 27 MAG – Il processo di pace in Ucraina è “complesso e, naturalmente, c’è bisogno di tempo”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “E’ chiaro – ha affermato Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti – che non tutto è semplice. E’ chiaro che vorremmo che tutto avvenisse più presto, ma la materia relativa alla soluzione delle cause di fondo del conflitto ucraino è così complessa che c’è bisogno di tempo. Il lavoro procede”.

