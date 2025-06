Cremlino, Putin e Trump hanno parlato al telefono

agenzia

'Non escluso un ritorno ai negoziati sul nucleare'

MOSCA, 14 GIU – Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica, secondo quanto riferisce il Cremlino. L’agenzia russa Ria Novosti riferisce che Putin e Trump hanno parlato della escalation tra Israele e Iran, con il presidente russo che ha condannato gli attacchi israeliani e ha informato l’inquilino della Casa Bianca sui colloqui telefonici avuti ieri con il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Trump ha valutato la situazione nella regione come molto allarmante. Nonostante l’escalation, i leader della Federazione Russa e degli Stati Uniti non escludono un ritorno alla fase negoziale del programma nucleare iraniano. Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dalla Tass, ha detto che Trump ha definito “molto allarmante” la situazione e Putin ha ribadito la sua offerta di svolgere un’opera di mediazione per una soluzione diplomatica della crisi.

