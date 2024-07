Cremlino, ‘seguiamo elezioni Usa, ma molto può cambiare’

agenzia

'Non è una priorità, lo è raggiungere gli obiettivi in Ucraina'

ROMA, 21 LUG – Il Cremlino seguirà da vicino la situazione relativa alle presidenziali Usa, ma il loro esito non è una priorità assoluta per Mosca poiché il suo obiettivo è raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla Tass, commentando l’annuncio del presidente Usa, Joe Biden, di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca. “Mancano quattro mesi alle elezioni. E’ un periodo lungo nel quale molto può cambiare. È meglio seguire da vicino ciò che accadrà dopo”, ha aggiunto.

