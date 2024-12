Cricket: nasce a Parigi l’European cricket association

agenzia

Il presidente della Fcri, Fabio Marabini, eletto vicepresidente

ROMA, 17 DIC – Nasce a Parigi l’European Cricket Association (Eca) di cui l’italiano Fabio Marabini sarà vicepresidente. Il progetto è stato fortemente voluto dal presidente della Federazione Cricket Italiana che ha coordinato le riunioni a Colombo con gli altri delegati europei e a Parigi ha annunciato la nascita dell’Eca davanti ai membri della conferenza mondiale Icc. L’annuncio è stato dato nel corso della riunione inaugurale, cui hanno partecipato i rappresentanti delle sei nazioni fondatrici: Francia, Italia, Jersey, Malta, Austria e Romania. L’incontro è stato presieduto da Gurumurthy Palani, consigliere del consiglio della federazione cricket francese, che ha guidato i lavori fino all’elezione ufficiale del primo presidente dell’associazione: Gabriel Marin della Romania. Oltre a Marabini sono stati eletti altri tre vicepresidenti: Indika Perera (Malta), Sarah Gomersall (Jersey) e Gurumurthy Palani (Francia). Completa la squadra dirigenziale Bilal Zal Mai (Austria) che farà parte del Comitato Esecutivo. Marabini ha evidenziato il potenziale di crescita che l’associazione può offrire: “L’Eca rappresenta una grande opportunità per sviluppare il cricket, partendo dalle attività di base fino ad arrivare a importanti opportunità commerciali. L’organizzazione non solo promuoverà il gioco ma consentirà di affrontare insieme sfide comuni e trovare risorse per risolverle”. Tra i primi piani dell’Eca c’è la creazione di un Campionato europeo di cricket. Marin ha annunciato che una riunione operativa si terrà a metà gennaio con l’obiettivo di definire ulteriori dettagli organizzativi e coinvolgere più nazioni: “Stiamo ricevendo una risposta incredibile da molti paesi e prevediamo che tra 15 e 20 nazioni si uniranno presto all’associazione. L’interesse per il cricket in Europa è in forte crescita, soprattutto alla luce dell’inclusione del cricket nei Giochi olimpici 2028”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA