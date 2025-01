Croazia: Milanović, ‘mia vittoria è anche messaggio al governo’

agenzia

Zagabria, 13 gen. Una vittoria che suona come un messaggio al governo, quella del presidente croato Zoran Milanović, sostenuto dall’opposizione e critico nei confronti dell’Unione Europea e della Nato, che è stato rieletto a larga maggioranza per un altro mandato di cinque anni, sconfiggendo al ballottaggio il candidato del partito conservatore al governo Dragan Primorac. Secondo i risultati pubblicati dalle autorità elettorali statali croate dopo lo spoglio di oltre il 99% delle schede, Milanović ha ottenuto oltre il 74% dei voti, rispetto al suo sfidante Primorac, che ne ha ricevuti quasi il 26%.

Il risultato rappresenta una spinta importante per Milanović, che è un critico del supporto militare occidentale all’Ucraina nella sua guerra contro la Russia. Milanović è anche un feroce oppositore del Primo Ministro conservatore della Croazia Andrej Plenković e del suo governo. In un discorso pronunciato dopo la pubblicazione dei risultati, Milanović ha affermato che la sua vittoria è un segno di approvazione e fiducia da parte degli elettori, ma anche un messaggio “sulla situazione nel Paese. Chiedo al governo di ascoltarlo. Questo è ciò che i cittadini volevano dire. Questo non è solo un sostegno per me”.