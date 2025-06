Crolla a Roma scultura in legno dei Mondiali, nessun ferito

agenzia

Era transennata da tempo perchè pericolante

ROMA, 23 GIU – Una grossa scultura in legno, realizzata in occasione dei Mondiali del ’90, è crollata stamattina in via Nedo Nadi, nel quartiere Flaminio a Roma, vicino al palazzetto dello Sport. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e interdetto la pista ciclabile su viale Tiziano per il tratto interessato dal transennamento. Non si registrano feriti. La scultura era già transennata da tempo in quanto ritenuta pericolante. Alta circa 16 metri e pesante più di 30 tonnellate, era stata realizzata in occasione dei Mondiali del ’90 da Mario Ceroli.

