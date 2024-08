Crolla parte di un hotel in Germania, 1 morto

agenzia

Otto persone ancora sotto le macerie

BERLINO, 07 AGO – Un piano di un hotel di Kroev, una città a circa 110 km a ovest di Francorforte, nella Germania occidentale, è crollato nella tarda serata di ieri, uccidendo una persona e seppellendone altre otto quattro delle quali sono state portate in salvo. Lo riferisce un portavoce della polizia. Tra le persone tratte in salvo c’erano anche un bambino e la madre originari di Urk, nei Paesi Bassi, ha riferito l’agenzia di stampa olandese Anp. Il padre è ancora intrappolato sotto le macerie dell’hotel. Delle 14 persone che si trovavano all’interno, cinque sono riuscite a salvarsi. Le case vicine sono state evacuate e circa 250 operatori di ricerca e soccorso sono sul posto. Ignote al momento le cause del crollo.

