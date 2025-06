Crolla piattaforma edile in parco Pescara, un ferito

agenzia

Zona transennata dai Vigili del Fuoco, verifiche sulle cause

PESCARA, 25 GIU – Un uomo è rimasto ferito questa mattina a Pescara dopo le 9.30 a causa del crollo di una piattaforma mobile avvenuta nel ‘Parco della serenità’ in ‘Via caduti per servizio’, nel quartiere Fontanelle. Una volta scattato l’allarme sul posto si sono portati i sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. L’uomo stabilizzato dai sanitari, è stato poi caricato in ambulanza per il trasporto all’ospedale civile. La zona dell’incidente è stata transennata e ora sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto e le cause del crollo.

