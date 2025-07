Crolla tetto di un ristorante, morta la ragazza ferita

agenzia

Guidava il servizio in sala. Feriti saliti a dieci, tre gravi

TERRACINA, 08 LUG – E’ morta la ragazza rimasta ferita nel crollo del tetto del ristorante stellato a Terracina, in provincia di Latina. La giovane era una dipendente del locale ed aveva circa 30 anni. Lavorava in sala, guidava il servizio. Era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale della località balneare. I feriti sono circa una decina, tre in prognosi riservata. La Procura ha disposto il sequestro del locale.

