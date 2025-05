Crollo in cantiere ex convento a Padova, coinvolti 2 operai

agenzia

Trasportati al pronto soccorso, non sono in pericolo di vita

PADOVA, 26 MAG – Due operai sono rimasti feriti in modo serio in un crollo avvenuto stamane nel cantiere di ristrutturazione di un ex convento, in via Santa Eufemia, nel centro di Padova. Secondo le prime informazioni, sarebbero crollati il solaio del secondo e del terzo piano, trascinando nel vuoto i due uomini. La coppia di operai è stata estratta dalle macerie, e trasferita con le ambulanze al vicino ospedale cittadino. Sul posto i vigili del fuoco stanno lavorando per transennare e mettere in sicurezza il cantiere. Portati al pronto soccorso chirurgico, i due lavoratori non sono in pericolo di vita.

