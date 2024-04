Crollo ponte di Baltimora: almeno 7 dispersi, veicoli in acqua

agenzia

Video mostra il crollo avvenuto in 20 secondi

ROMA, 26 MAR – Almeno sette persone risultano al momento disperse in seguito al crollo del ponte di Baltimora: lo hanno reso noto i Vigili del fuoco della città, come riporta Abc News. La nave ha preso fuoco ed è affondata, riferiscono i media. Almeno sette veicoli, incluso almeno un camion, sono precipitati in acqua dopo il crollo del ponte. Il video di una telecamera fissa di sorveglianza sul ponte di Baltimora mostra il mercantile Dali subito prima e durante l’urto contro l’arcata al centro dei due piloni alle 1,28 ora locale. Il filmato si vede sul canale YouTube della Bay Area Mechanical Services e mostra l’arcata che crolla nell’acqua e su parte del ponte della nave nell’arco di appena venti secondi.

