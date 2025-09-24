agenzia
Crosetto, condanno attacco Flotilla, autori non identificati
'In democrazia anche manifestazioni e proteste vanno tutelate'
ROMA, 24 SET – “In merito all’attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni della Sumud Flotilla, a bordo delle quali si trovano anche cittadini italiani, condotto mediante l’impiego di droni da parte di autori al momento non identificati, non si può che esprimere la più dura condanna. In democrazia anche le manifestazioni e le forme di protesta devono essere tutelate quando si svolgono nel rispetto delle norme del diritto internazionale e senza ricorso alla violenza”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto.
