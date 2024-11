Crosetto, evitare l’utilizzo delle basi Unifil come scudo

agenzia

Intollerabile la presenza di terroristi. I militari stanno bene

ROMA, 22 NOV – “È intollerabile che ancora una volta una base di Unifil sia stata colpita. Cercherò di parlare con il nuovo ministro della Difesa israeliano, cosa che è stata impossibile dal suo insediamento ad oggi, per chiedergli di evitare l’utilizzo delle basi Unifil come scudo. Ancor più intollerabile è la presenza di terroristi nel Sud del Libano che mettono a repentaglio la sicurezza dei caschi blu e della popolazione civile”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto. “Ho immediatamente contattato il comandante del contingente, Stefano Messina, per sincerarmi delle condizioni dei quattro militari, che non destano preoccupazioni. Ho anche contattato la mia controparte libanese ribadendo che il contingente italiano di Unifil permane nel sud del Libano per offrire una finestra di opportunità alla pace e non può diventare ostaggio degli attacchi delle milizie”, ha aggiunto Crosetto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA