Crosetto, ‘la Costituzione ci vieta l’uso di armi in Russia’

agenzia

'Possono essere impiegate solo in Ucraina'

ROMA, 31 MAG – “Ogni Stato ha le sue leggi, la sua Costituzione. L’applicazione dell’articolo 11 della nostra Costituzione ci impone dei caveat rispetto all’utilizzo delle armi che diamo all’Ucraina: devono essere necessariamente usate per la difesa dell’Ucraina, che significa anche colpire i russi in Ucraina, ma non possono essere utilizzate nel territorio di un altro Paese. E’ la mia opinione, condivisa dalla premier e dal ministro Tajani, perchè parliamo di cose senza precedenti nella nostra storia”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo al convegno nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo.

