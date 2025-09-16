Crosetto, Nato? Disponibili su Samp-T e aerei radar

agenzia

'Offerta già elevata rispetto a quello che abbiamo già dato'

ROMA, 16 SET – “Non c’è richiesta di cose specifiche, c’è richiesta di assetti sul fronte Est. Siamo già tra i maggiori contributori della Nato. Daremo la disponibilità per lasciare più tempo i Samp-T che abbiamo dislocato sul fronte Est o di lasciare più tempo gli aerei Caew che fanno controllo radar nella zona. Mi pare sia una disponibilità già elevata rispetto a quello che già abbiamo dato, che stiamo dando sul fronte Est”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine del forum Defence Procurement a Roma, rispondendo in merito alle richieste della Nato per la nuova missione Sentinella dell’Est e l’eventuale fornitura di altri Eurofighter italiani.

