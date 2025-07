Crosetto, ‘oggi sono morti altri palestinesi innocenti’

agenzia

'Vicinanza a padre Romanelli. Assistiamo a qualcosa di disumano'

ROMA, 17 LUG – “Oggi gli attacchi israeliani nel territorio di Gaza hanno colpito anche una chiesa, quella della Sacra Famiglia, ferendo Padre Gabriel Romanelli, a cui esprimo la mia vicinanza. Oggi, come ieri, come una settimana fa, come il mese scorso e tre mesi fa, sono morti altri palestinesi innocenti, uomini, donne, bambini, che non fanno parte di Hamas ma semmai ne sono prigionieri e ostaggi”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto. “La loro sola colpa – aggiunge – è essere nati in una terra straziata dall’odio, in un tempo drammatico nel quale la ragione si è addormentata. Noi assistiamo ormai da mesi a qualcosa di disumano, straziante, orribile”. “La povera gente di Gaza – sostiene il ministro – è usata dai terroristi di Hamas come scudi umani. Ma alcune forze di Israele non si possono quasi fare complici di Hamas nell’uccidere palestinesi non combattenti. Così si fa il gioco dei terroristi. È una trappola ignominiosa, ma il governo di Israele non può caderci e deve pienamente accettare che la difesa del diritto internazionale è il presupposto della difesa anche della propria esistenza”. “La Guerra a Gaza – prosegue – deve finire. Quella contro Hamas deve continuare. Le due cose non sono sovrapponibili, non lo devono essere e non è accettabile che vengano dipinte come inseparabili. Così come ritengo molto pericoloso, anche per la stessa popolazione Drusa, l’attacco condotto in Siria”.

