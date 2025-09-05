Crosetto presenta denuncia dopo hackeraggio dell’account

agenzia

Ministro attende rapporto dalla società sugli accessi illeciti

ROMA, 05 SET – Nei prossimi giorni, probabilmente già lunedì, il ministro della Difesa Guido Crosetto presenterà una denuncia per l’hackeraggio del suo account personale su X avvenuto ieri. Il titolare di via XX settembre è in attesa di un rapporto da parte della società di Musk per capire cosa sia accaduto ieri sera quando sul profilo del ministro sono comparsi post fasulli per chiedere agli utenti donazioni in criptovalute. Secondo quanto si apprende, Crosetto è riuscito comunque a tornare in possesso dell’account e a ripulire il profilo dai post sospetti che saranno ora allegati alla denuncia.

