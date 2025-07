Crosetto “Si addestreranno in Sicilia i piloti degli F-35”

agenzia

DECIMOMANNU (CAGLIARI) (ITALPRESS) – “Oggi in questo luogo c’é qualcosa di straordinario e unico che non si trova da altre parti. Leonardo sviluppa il miglior aereo addestratore del mondo, che é diventato il benchmark degli addestratori, tant’é che Singapore e Israele lo scelgono per le loro Aeronautiche”. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla base aerea di Decimomannu, nel corso della cerimonia di consegna delle Aquile di pilota militare. “Ma é fatto talmente bene che ha un costo elevato rispetto ad alcuni concorrenti – ha proseguito -. Il problema si risolve decidendo di condividere attraverso una scuola di formazione quell’addestratore. E nasce l’IFTS, mettendo insieme l’esperienza dell’Aeronautica Militare e dell’ingegneria italiana, e creando una cosa unica, cioé una scuola in cui vengono formati piloti da diverse nazioni, in cui le esperienze si fondono, mettendo in piedi una capacitá che porta ricchezza a una regione, ad alcune cittá, aiuta a mettere insieme le capacitá industriali, tecnologiche e militari di nazioni amiche”. Un’esperienza “che puó crescere esponenzialmente, che crescerá, perchê questa cosa noi la vogliamo ripetere in Sicilia – ha aggiunto il ministro -, diventando il primo luogo extra Stati Uniti dove saranno formati i piloti degli F-35, cosí come siamo l’unico Paese al mondo dove vengono assemblati gli F-35, a Cameri. Perchê il futuro si costruisce facendo diventare la difesa un motore sociale, economico, di innovazione, tecnologico. E questo ne é l’esempio”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 02-Lug-25 17:37

