agenzia

Il ministro ha lasciato in anticipo il Consiglio supremo Difesa

ROMA, 21 MAG – Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale. Lo rende noto la Difesa

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA