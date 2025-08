Csm: al via seduta comune Parlamento, centrodestra vota Porena**

agenzia

Roma, 5 ago. Al via la seduta comune del Parlamento per l’elezione di un componente del Csm chiamato a sostituire la dimissionaria Rosanna Natoli, indicata da Fratelli d’Italia. Dopo le prime due votazioni andate a vuoto, possibile che oggi si arrivi ad una fumata bianca, visto l’abbassamento del quorum pari ai tre quinti dei votanti. Il centrodestra voterà per Daniele Porena, professore di diritto costituzionale.

