Csm: Mattarella, ‘Bachelet uomo dialogo e testimone autentico valori Costituzione’**

Roma, 16 apr. “Bachelet, anche quale vicepresidente del Consiglio superiore, è stato testimone autentico dei valori della nostra Costituzione. Si adoperava costantemente per la ricerca di prospettive condivise anche in considerazione delle fratture ideologiche che attraversavano il nostro Paese. Essere ‘uomo del dialogo’ è stata, sin dall’inizio, la caratteristica della sua attività politica e sociale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’intitolazione a Vittorio Bachelet della sede del Csm.