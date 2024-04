Csm: Mattarella, ‘scelta religiosa Bachelet non abbandono politica, fede non ostentata ma testimoniata’**

agenzia

Roma, 16 apr. “Da presidente dell’Azione cattolica, aveva vissuto intensamente gli anni del Concilio, le speranze e le aperture verso la società che cambiava e nei confronti di una generazione che sognava una società sempre migliore. È stato protagonista della scelta religiosa di quella organizzazione, che – come ripeteva – non fu mai intesa come una rinuncia, un abbandono dell’impegno pubblico, ma come un ritorno sincero e umile alle origini, una nuova e coinvolgente riproposizione dei valori essenziali. Vittorio Bachelet non ha mai ostentato la sua fede, anche se ben nota a tutti, ma l’ha tradotta in una autentica, laica, testimonianza umana e istituzionale in ogni ruolo in cui è stato chiamato a svolgere funzioni pubbliche di alta responsabilità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’intitolazione della sede del Csm a Vittorio Bachelet.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA