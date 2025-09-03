Csm,due togati si asterranno da voto presidente Cassazione

agenzia

La scelta degli indipendenti Fontana e Mirenda

ROMA, 03 SET – I consiglieri togati indipendenti Roberto Fontana e Andrea Mirenda si asterranno domani al plenum straordinario del Csm per la nomina del primo presidente della Corte di Cassazione. La scelta dei due magistrati è stata fatta, spiegano, “consapevoli della delicatezza della scelta nel quadro degli autovincoli che regolano la materia”. Sono due i nomi in lizza per il successore di Margerita Cassano, il cui mandato scade il 9 settembre: quelli del presidente aggiunto della Cassazione Pasquale D’Ascola e del segretario generale Stefano Mogini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA