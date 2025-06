Cuba, chiesti 10 anni di carcere per 5 post su Facebook

agenzia

L'oppositore aveva scritto 'regime terrorista di Castro Canel'

SANTIAGO DE CUBA, 20 GIU – Il tribunale provinciale di Santiago de Cuba ha chiesto 10 anni di carcere per Alexander Verdecia Rodríguez, per avere pubblicato su Facebook cinque post contro il governo cubano. Nella richiesta di condanna dell’attivista, in carcere da quattro mesi per “propaganda contro l’ordine costituzionale” e “istigazione a delinquere”, si legge che il 51enne Verdecia Rodríguez “nel mese di gennaio del 2024 ha concepito l’idea di disturbare la tranquillità cittadina nel comune di Río Cauto, nella provincia di Granma, e di stimolare nei cittadini residenti in questo territorio l’intento di creare confusione e mancanza di rispetto contro l’ordine sociale e lo Stato socialista cubano, mediante la pubblicazione di post sul suo profilo del social network Facebook”. Cinque i messaggi citati nella richiesta di 10 anni di carcere. In uno Rodríguez aveva scritto che “il comportamento repressivo del regime contro coloro che ci opponiamo alla sua dittatura dimostra la violazione dei nostri diritti alla libertà di espressione. Il regime non rispetta i diritti umani dei cubani, li calpesta. Abbasso il regime terroristico Castro Canel, esigiamo il rispetto dei nostri diritti umani”. La richiesta di 10 anni di carcere fa riferimento anche all’attivismo di Rodríguez come membro dell’Unione patriottica di Cuba, l’Unpacu, e al fatto che visitava “regolarmente” a Santiago de Cuba José Daniel Ferrer, leader dell’organizzazione, oggi nuovamente incarcerato anche lui.

