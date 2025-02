Cuba, da oggi la benzina migliore si vende solo in dollari

agenzia

La decisione per il grave deficit di benzina

L’AVANA, 19 FEB – Il governo di Cuba, attraverso la Cupet, la più grande compagnia petrolifera del paese caraibico, e l’impresa statale Cimex, che insieme gestiscono una catena di stazioni di servizio sull’isola caraibica, ha determinato che, a partire da mercoledì 19 febbraio, sarà venduta solo benzina speciale nei distributori in dollari e, quindi, gli automobilisti con pesos cubani non avranno la possibilità di acquistare per i combustibili di migliore qualità. Cuba ha giustificato la decisione con il grave deficit di benzina che affligge il paese, informa il giornalista vicino al governo Lázaro Manuel Alonso sul suo profilo di Facebook. Sebbene il Ministro dell’Energia e delle miniere cubano, Vicente de La O Levy ha giustificato il “bisogno” dei distributori in dollari come misura per “regolare la commercializzazione ed evitare le code”, la verità è che, come è accaduto negli altri settori dell’economia cubana, le stazioni di servizio in dollari sono state meglio fornite rispetto a quelle che vendono carburanti in pesos cubani, riporta il sito del sito Diario de Cuba

