Cuba, proteste all’Avana contro la carenza di acqua potabile

agenzia

Residenti bloccano una strada e chiedono soluzioni al governo

L’AVANA, 20 AGO – Decine di cubani sono scesi in piazza a L’Avana per protestare contro la mancanza di acqua potabile, una crisi che dura da diversi giorni, complice anche la siccità, e colpisce migliaia di famiglie nella capitale. I residenti del centro città hanno bloccato Calle Reina per chiedere risposte immediate e soluzioni concrete al governo del presidente Miguel Díaz-Canel. La protesta è stata documentata dall’Osservatorio cubano dei diritti umani, che ha chiesto il rispetto dei diritti fondamentali della popolazione in un contesto di crisi sociale ed economica sempre più profonda. “Il diritto alla libertà di espressione e di manifestazione deve essere rispettato. I cubani sono stanchi dell’indifferenza nei confronti della crescente povertà nel Paese, che colpisce l’89% delle famiglie”, ha scritto la ong sul suo account X.

