Cucciole di panda gemelle si presentano allo zoo di Berlino

agenzia

Nate cinque mesi fa, da domani saranno esposte al pubblico

BERLINO, 15 OTT – Da domani i visitatori dello zoo di Berlino potranno ammirare per la prima volta i panda gemelli nati lo scorso agosto. Lo ha annunciato la direzione del giardino zoologico, precisando che le due femminucce pesano due chili e mezzo ciascuna e hanno le dimensioni “di un coniglio”. Le cucciole si alterneranno al contatto con il pubblico, che sarà possibile per un’ora al giorno a partire dalle 13:30 ora locale. Meng Meng, la femmina di panda dello zoo di Berlino, le ha partorite cinque anni dopo aver dato alla luce il suo primo parto gemellare. “Finora l’osservazione della crescita dei cuccioli di panda era riservata esclusivamente al nostro team”, spiega il direttore dello zoo Andreas Knieriem. Dalla loro nascita, avvenuta il 22 agosto, le cucciole, i cui nomi non sono ancora stati resi noti, sono state curate da Meng Meng e da un team di esperti, tra cui alcuni specialisti del centro cinese per i panda di Chengdu. “I cuccioli di panda sono ancora molto immaturi alla nascita e dipendono interamente dalla madre per le loro cure”, ha detto nel comunicato stampa il biologo e ambientalista Florian Sicks. I genitori Meng Meng (“Piccolo sogno”) e il maschio Jiao Qing (“Piccolo tesoro”), che non si prende cura della sua prole, sono ospitati nella capitale tedesca dal giugno 2017. All’epoca, i due plantigradi erano stati presentati in pompa magna dalla cancelliera Angela Merkel e dal presidente cinese Xi Jinping. Il trasferimento a Berlino di questi panda giganti, considerati dalla Cina un tesoro nazionale, ha costituito un nuovo episodio della “diplomazia del panda” ideata da Pechino per mantenere buoni rapporti con i suoi partner. In generale, i piccoli nati all’estero vengono rispediti in Cina dopo tre o quattro anni, una volta svezzati, come accaduto ai primi gemelli di Meng Meng, Pit e Paule, nati il ;;31 agosto 2019.

