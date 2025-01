Cultura: Agrigento Capitale, città blindata accoglie Mattarella

agenzia

Agrigento, 18 gen. Sarà un centro città blindato, con pattuglie di poliziotti e carabinieri in ogni angolo, transenne, chiusure al traffico in molte zone, ad accogliere questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Agrigento per la cerimonia inaugurale della Capitale della cultura. L’ordinanza di chiusura al traffico, firmata dal nuovo comandante della polizia municipale Vincenzo Lattuca, prevede divieti di sosta con rimozione forzata e blocchi alla circolazione in diverse zone della città. I provvedimenti sono in vigore già da ieri e saranno validi fino alle 15 di oggi, coinvolgendo numerosi snodi stradali chiave.

