Cultura: Agrigento Capitale, ex prefetto Cucinotta neo presidente Fondazione**

Palermo, 31 gen. E’ l’ex prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, la neo presidente della Fondazione Agrigento capitale della cultura 2025. Prende il posto di Giacomo Minio, che si è dimesso nei giorni scorsi. “La sua esperienza istituzionale e la sua profonda conoscenza del territorio rappresentano una garanzia di competenza e visione strategica per il rilancio delle iniziative culturali della città”, dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani esprimendo “le più sincere congratulazioni”.