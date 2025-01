Cultura: Bonelli, ‘Lega devasta l’ambiente, cancellate le tutele paesaggistiche’

agenzia

Roma, 30 gen. “La Lega ha presentato un emendamento al DL Cultura che dà il via libera alla distruzione dell’ambiente nel nostro paese eliminando il parere vincolante delle Soprintendenze sui vincoli ambientali e paesaggistici. In questo modo lottizzazioni, interventi urbanistici e infrastrutture in aree di pregio, non avranno bisogno di autorizzazioni e non saranno più tutelate”. Così in una nota Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs.