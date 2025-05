Cultura: Fontana, ‘progresso migliori condizioni umana, valorizzare genio italiano’

agenzia

Roma, 29 mag. “Penso sia fondamentale riflettere su come” il “progresso non si misuri solo in termini di innovazione o di produttività. Esso si basa infatti anche sulla sua capacità di migliorare la condizione umana, di promuovere la consapevolezza, di stimolare il senso critico e di rafforzare la coesione sociale”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della lectio magistralis del professor Massimo Inguscio, ‘Il tempo della scienza. Accelerazione della tecnica e progresso dei saperi’, nell’ambito del Protocollo di intesa e collaborazione tra la Camera dei deputati e l’Accademia dei Lincei.

“Il professor Inguscio -ha aggiunto Fontana- ci guiderà in una riflessione sul tema del tempo, che fin dall’antichità continua a catturare l’attenzione dell’uomo, e sul quale si sono confrontati tanti illustri pensatori e scienziati. In questa sede non è possibile ripercorrere lo sviluppo del dibattito sulla sua natura e sulle numerose nozioni offerte dalla scienza e dalla filosofia. Penso che noi dobbiamo dare risalto al genio italiano, far capire che l’Italia ha delle peculiarità essenziali e, soprattutto, far amare il sapere ai giovani del nostro Paese. Non si finisce mai di imparare. Dobbiamo rilanciare il genio italiano, far capire ai nostri giovani la bellezza di poter conoscere, capire quanto ancora non sappiamo”.