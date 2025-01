agenzia

Agrigento, 18 gen. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è appena arrivato al Teatro Pirandello di Agrigento per la cerimonia inaugurale di Agrigento Capitale della Cultura. Giuli si è seduto in prima fila, in attesa dell’arrivo del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

