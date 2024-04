Cultura: ok Cdm a Taurianova capitale del libro 2024

agenzia

Roma, 20 mar. Disco verde del Consiglio dei ministri a Taurianova, piccolo borgo in provincia di Reggio Calabria, a Capitale italiana del libro 2024. “Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, ha deliberato di assegnare il titolo di Capitale italiana del libro, per l’anno 2024, alla città di Taurianova (RC), ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 febbraio 2020, n. 15”, si legge infatti nella nota diramata post Cdm.