Cultura: Pd, M5S, Avs, Azione, ‘da Lega attacco a soprintendenze, silenzio Giuli’**

Roma, 30 gen. “La maggioranza si spacca e blocca i lavori della Commissione Cultura della Camera sul controverso emendamento presentato dalla Lega, che punta a depotenziare il ruolo delle Soprintendenze nella tutela del patrimonio culturale. Si tratta di una norma profondamente sbagliata, che mina le fondamenta della protezione dei beni culturali e apre le porte a una pericolosa deregulation, trasformando la tutela in un sistema disomogeneo e inefficace, a ‘macchia di leopardo'”. Così si esprimono, in una nota unitaria, i componenti Pd, M5S, Avs, Azione in Commissione Cultura della Camera, dopo che la maggioranza ha chiesto la sospensione dell’esame del dL Cultura per una pausa di riflessione interna sull’emendamento della Lega, che vede l’ostilità degli altri partiti di governo.