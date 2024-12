Cultura: Pirondini (M5s), ‘da Arianna a Mollicone, ora è emergenza amichettismo’

agenzia

Roma, 20 dic. “Qualche giorno fa in una performance da brividi ai microfoni di Radio Rock, Arianna Meloni ha dedicato la sigla dello storico cartone animato “L’Ape Magà” a sua sorella, perché anche “se fa i capricci e i dispetti gli amici veri non li abbandona mai”. Praticamente un manifesto politico di quanto fatto in questi due anni di governo e di quanto si apprestano a fare ancora una volta nel mondo della cultura. Se le anticipazioni riportate in questi giorni da Repubblica saranno confermate, nel prossimo decreto Cultura ad Ales, la società in house del MiC guidata dall’amico personale di Arianna Fabio Tagliaferri, sarà dedicata una corsia preferenziale per ottenere più autonomia e potere quando deve indire una gara d’appalto”. Così il capogruppo M5S in commissione cultura al Senato Luca Pirondini.