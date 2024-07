Cybersecurity: Mulè, ‘sinergia tra civili e militari per l’applicazione dell’Ai’

agenzia

Roma, 23 lug. “La sinergia tra civili e militari rappresenta la strada maestra da percorrere quando si affronta un tema così complesso come applicazione dell’Intelligenza Artificiale nel campo della cybersecurity. Un approccio ‘dual use’ che merita di essere replicato su scala nazionale al fine di formare la futura classe dirigente a servizio della sicurezza del Paese. L’Europa sconta un gap rilevante in termini di investimenti se paragonato a Cina e Stati Uniti. Una sfida quella della sesta rivoluzione industriale imperniata sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale a cui non possiamo sottrarci e farci trovare impreparati”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera dei Deputati e già sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Giorgio Mulè, durante la consegna dei diplomi agli allievi del corso avanzato “AI for Cybersecurity” organizzato dalla Scuola di Alta Formazione di DEAS SpA, l’azienda italiana leader nel settore della cybersecurity e partner tecnologico del comparto della Difesa, delle Forze di sicurezza, della Pubblica amministrazione e di gruppi industriali italiani e internazionali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA