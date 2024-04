Cybersicurezza: Braga (Pd), ‘governo confuso ritira urgenza, serve più rispetto per Parlamento’

agenzia

Roma, 20 mar “Oggi ci è stato comunicato che il governo ritira la richiesta di urgenza sul Ddl sulla cybersicurezza. Ieri siamo stati convocati in capigruppo per chiedere l’urgenza. Vorrei capire se il governo ha le idee chiare su questo argomento”. Lo ha detto in aula la capigruppo del Pd alla Camera Chiara Braga.

“La confusione con cui il governo si è rapportato a questo tema e la mancanza di rispetto per il Parlamento meriterebbero una parola da parte del governo -ha aggiunto Braga-. Chiedo maggiore rispetto, non siamo qui a chiamata delle esigenze confuse del governo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA