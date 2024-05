Cybersicurezza: Frattasi, ‘da TikTok rischi indubbi, ma Ue ora più consapevole’

agenzia

Roma, 26 apr. La vicenda TikTok è il possibile blocco Usa? “Secondo me, questi social possono portare un grave rischio di manipolazione: questo è indubbio. L’influencer non è solo persona che orienta, che influenza i gusti e i comportamenti dei più giovani in particolare, ma può essere anche un paese che non è proprio sintonizzato sui nostri stessi valori, e questo è certamente un problema”. Lo afferma Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, intervenendo al dibattito ‘Forte, libera e sovrana’ moderato dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario, tra i panel di discussione della conferenza programmatica di Fdi a Pescara.

Altro aspetto “da studiare bene – per Frattasi – è mettere tutta la compagine governativa nelle condizioni di usare un app di comunicazione che operi in maniera più sicura di quanto non accada adesso”, vale a dire un “app nazionale per lo scambio di messaggistica tra i membri di governo: è un’altra cosa che vedrei bene”.