Cybersicurezza: Mantovano, ‘8 attacchi su 10 da hacktivisti, per lo più filorussi o pro-Palestina’**

Roma, 16 mag. “Le Autorità di cybersicurezza registrano un costante aumento degli attacchi cibernetici, molti dei quali derivano dalle tensioni internazionali: in Italia più dell’80% degli attacchi DDos sferrati nel 2023 sono stati rivendicati da gruppi di hacktivisti, per lo più filorussi o pro-Palestina, con un picco a ottobre, subito dopo l’aggressione di Hamas contro Israele”. A lanciare l’allarme è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, intervenendo al gruppo di Lavoro G7 syulla cybersicurezza.

Per Mantovano “non è solo una questione di numeri. Persino chi non ha dimestichezza con la cybersicurezza tocca con mano la gravità dei danni che un singolo attacco informatico può causare: penso al blocco temporaneo di laboratori di analisi, di visite specialistiche e dei servizi di pronto-soccorso di alcuni ospedali a causa di un attacco ransomware. Uno dei principi-cardine delle nostre democrazie – la libertà di pensiero e di diffusione delle proprie opinioni – inizia a essere vissuto con preoccupazione, per il timore che nel mondo dei social network sia strumentalizzato da governi ostili per indebolire i nostri assetti democratici”.