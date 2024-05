Cybersicurezza: Mantovano, ‘tracciare criptovalute contro riscatti, tema al centro G7’**

agenzia

Roma, 17 mag. “Condividiamo la necessità di intervenire sugli strumenti di tracciamento dei flussi delle criptovalute, normalmente impiegate dai criminali per le transazioni finanziarie relative ai riscatti” legati ad attacchi hacker, i cosiddetti ‘ransomware’, ovvero blitz in Rete volti a mandare in panne un sistema per poi ‘liberarlo’ dietro pagamento di un riscatto. La necessità di porre sotto la lente di ingrandimento i flussi di criptovalute viene rimarcata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, intervenendo al gruppo di Lavoro G7 sulla cybersicurezza.