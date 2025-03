Cybersicurezza: Pd in aula alla Camera, ‘governo si svegli, dobbiamo reagire’

agenzia

Roma, 28 feb Il “pieno sostegno al presidente Mattarella per i ripetuti attacchi e le minacce inaccettabili” è stato ribadito stamattina in aula alla Camera dal deputato del Pd Andrea Casu a nome dell’intero Gruppo dem.

“Dopo le minacce stanno continuando, anche oggi, gli attacchi hacker alla presidenza della Repubblica, alle istituzioni italiane, alle Regioni, agli enti locali e alle sedi di partito, piena solidarietà alla sede di FdI colpita. Vene colpita tutta la democrazia”, ha proseguito Casu.