Cynthia Nixon su Trump: “Possiamo vedere tutte le cose orribili che sta cercando di fare”

Roma, 29 mag.”Non solo gli artisti devono scendere in campo per la democrazia e schierarsi pubblicamente, ma anche tutti coloro che non condividono la linea di Trump”. A parlare è Cynthia Nixon, che da domani torna su Sky e Now nei panni dell’amata Miranda Hobbes nella serie sequel di ‘Sex and the City’, ‘And Just Like That’.

“C’è un meraviglioso libro sulla tirannia che inizia con questa frase: ‘La prima cosa da fare quando si ha a che fare con la tirannia è di non essere preventivamente sottomessi’ – sottolinea l’attrice – Penso che possiamo vedere, in tanti esempi, tutte le cose orribili che Trump sta cercando di fare, e che le persone che si adeguano per quieto vivere. Ci saranno dei guai seri su tutta la linea”.