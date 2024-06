D-Day: in corso celebrazioni sbarco Normandia, presente Mattarella

agenzia

Roma, 6 giu. Sono in corso in Francia le celebrazioni per commemorare l’ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia. A fare gli onori di casa il Presidente francese Emmanuel Macron. Presenti diversi Capi di Stato e di Governo, a partire dal Presidente Usa, Joe Biden, e dal Re d’Inghilterra, Carlo III, con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. A rappresentare l’Italia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

