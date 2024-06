D-Day: re Carlo, ‘gratitudine inesauribile e ammirazione eterna’

agenzia

Parigi, 6 giu. “È con il più profondo senso di gratitudine che ricordiamo tutti coloro che hanno servito in quel momento critico”. Lo ha detto re Carlo elogiando i veterani del D-Day durante l’evento commemorativo al Normandy Memorial, a Ver-sur-Mer, in Francia, in occasione dell’80° anniversario dello sbarco.

Il sovrano britannico ha parlato in inglese e francese. Ha ricordato la “straordinaria generazione in tempo di guerra” e ha detto che dobbiamo “ricordare le lezioni che ci arrivano ancora e ancora. La nostra gratitudine è inesauribile e la nostra ammirazione eterna”.