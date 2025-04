D.i.Re, Cristina Carelli eletta presidente

agenzia

Coordinatrice della Casa delle Donne Maltrattate di Milano

ROMA, 14 APR – In un’assemblea molto partecipata, D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza ha rinnovato le componenti degli organi elettivi, che coordineranno l’organizzazione dell’associazione per i prossimi tre anni. Cristina Carelli, coordinatrice generale della Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, è stata eletta presidente a maggioranza e sarà coadiuvata dal Consiglio Direttivo, composto da: Anna Agosta, Simona Ammerata, Marta Buti, Etelina Carri, Elisa Forfori, Francesca Maur, Luisanna Porcu, Mariangela Zanni. A completamento degli organi dell’associazione, sono state elette Alice Carassi, Maria Giaquinto e Marta Giovannini come componenti del Collegio delle Garanti. “Sono orgogliosa e onorata di far parte del direttivo di una associazione che è storia, attualità e futuro per il movimento che si impegna da sempre per la libertà delle donne – afferma la neoeletta presidente di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza Cristina Carelli -. Siamo un collettivo che ha l’obiettivo di dare forza a ogni centro antiviolenza locale e a tutte le donne”. “Ci aspettano giorni di grande impegno aggiunge – per affermare il diritto delle donne a decidere per la propria vita, soprattutto in questa fase storica in cui un pensiero reazionario e negazionista sta attaccando i nostri diritti fondamentali”. L’assemblea – informa una nota – è stata anche occasione per un confronto attivo sul futuro dell’associazione: molti gli interventi delle socie che hanno manifestato preoccupazione per la situazione sociopolitica che sempre più mette a rischio i diritti e la libertà delle donne, ambiti da sempre presidiati dagli interventi politici dell’associazione nazionale.

